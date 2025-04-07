Piyasalarda 'Trump' Depremi: Kripto Paralar Çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifeler ve Çin'in hızlı yanıtı sonrasında borsalarda tarihi kayıplar yaşandı. Beklentilerin aksine güçlü bir performans gösteren bitcoin ve kripto para piyasaları, bu durumu sürdüremeyerek düşüşe geçti.

ETHEREUM ÇAKILDI

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10'luk bir kayıp yaşadı ve 1601 dolara kadar geriledi, bu da önemli bir değer kaybına işaret ediyor.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin de düşüşten payını aldı ve fiyatı yüzde 5’lik bir azalmayla 78.882 dolara kadar indi. Şu anda 79.540 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum’daki gerileme sonrası altcoinler de ciddi kayıplar verdi. XRP’nin fiyatı 2 doların altına düşerken, Solana 107 dolar seviyesine geriledi. En fazla değer kaybeden coinlerden biri olan SUI ise yüzde 12’lik kayıpla 2 doların altına indi.

Kaynak: Haber Merkezi