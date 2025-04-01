Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! İlk Çeyrekte Rekor Kırdı: Piyasalar Altüst Oldu
Kripto para piyasası, yılın ilk çeyreğinde önemli gelişmelere sahne oldu. Bitcoin fiyatı rekoru gördü.
Kaynak: AA
ABD’de “Stratejik Bitcoin Rezervi” kararnamesi imzalanırken, Beyaz Saray'da ilk kez kripto zirvesi düzenlendi. Türkiye'de ise sektöre yönelik ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Ocak ayında 109 bin dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, mart ayında ise 80 bin doların altına geriledi. Aynı dönemde birçok altcoin yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.
TRUMP’IN KRİPTO HAMLELERİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi yönetimini "kripto dostu" isimlerden oluşturması, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Mart ayında “Stratejik Bitcoin Rezervi” oluşturulmasına dair kararnameyi imzalayan Trump, Bitcoin’i ABD’nin rezerv varlıkları arasına dahil etti. Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi kripto paraların da rezervlere eklenebileceğini duyurdu.
BEYAZ SARAY’DA TARİHİ KRİPTO ZİRVESİ
7 Mart’ta düzenlenen ilk Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde, Trump, ABD’yi “dünyanın Bitcoin süper gücü” yapma sözü verdi. Zirveye, kripto ekosisteminin önde gelen isimleri ve yatırımcılar da katıldı. Trump, ilerleyen günlerde özel bir kripto etkinliğine katılan ilk ABD Başkanı olarak da dikkat çekti.
TRUMP VE MELANİA’NIN KRİPTO PARALARI
Trump, yılın ilk çeyreğinde adını taşıyan “Trump” isimli bir kripto para projesi başlattı. Sosyal medya üzerinden duyurulan bu proje, 15 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Kısa süre sonra, eşi Melania Trump adına da “Melania” isimli bir kripto para piyasaya sürüldü. Ancak bu varlıkların fiyatı zamanla hızla düştü, birçok yatırımcı zarar etti.
Mart ayında ayrıca, Bybit borsasına yönelik 1,5 milyar dolarlık siber saldırı, kripto piyasasında büyük yankı uyandırdı.
ALTCOİN ETF BAŞVURULARI HIZ KAZANDI
Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından, Solana, Ripple, Cardano, Litecoin ve Dogecoin gibi altcoinler için de ETF başvuruları yapılmaya başlandı. BlackRock ve VanEck gibi dev yatırım şirketleri, bu süreçte başı çeken kuruluşlar oldu.
TÜRKİYE’DE KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Türkiye’de, Temmuz 2025’te oluşturulan kripto varlıklara yönelik yasal çerçeve, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ikincil düzenlemelerle genişletildi.
Kripto para borsalarının asgari sermaye limiti 150 milyon lira, saklama hizmeti sunan kuruluşların sermaye limiti ise 500 milyon lira olarak belirlendi.
Borsaların müşteri varlıklarını sigortalayabilmesi sağlandı.
Kripto varlıkların listeleme süreci için üç kişilik bir kurul oluşturulması zorunlu hale geldi.
Borsalara, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için 30 Haziran’a kadar süre tanındı.
Kripto para piyasası, hem küresel gelişmeler hem de yerel düzenlemelerle 2025’in ilk çeyreğinde çalkantılı bir dönem geçirdi. Yılın geri kalanında piyasanın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.