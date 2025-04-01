Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! İlk Çeyrekte Rekor Kırdı: Piyasalar Altüst Oldu

ABD’de “Stratejik Bitcoin Rezervi” kararnamesi imzalanırken, Beyaz Saray'da ilk kez kripto zirvesi düzenlendi. Türkiye'de ise sektöre yönelik ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Ocak ayında 109 bin dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, mart ayında ise 80 bin doların altına geriledi. Aynı dönemde birçok altcoin yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

TRUMP’IN KRİPTO HAMLELERİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi yönetimini "kripto dostu" isimlerden oluşturması, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Mart ayında “Stratejik Bitcoin Rezervi” oluşturulmasına dair kararnameyi imzalayan Trump, Bitcoin’i ABD’nin rezerv varlıkları arasına dahil etti. Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi kripto paraların da rezervlere eklenebileceğini duyurdu.