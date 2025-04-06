750 Bin Liranın Aylık Faiz Getirisi Asgari Ücreti Geçti! Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı

Yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını yakından izlemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın son faiz değişikliğiyle birlikte, bankaların güncel faiz oranları belirginleşmiş ve yatırımcılar için elde edilecek getiriler de netleşmiş oldu.

Merkez Bankası'nın son faiz değişikliği ile birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, özellikle mevduat faiz oranlarına odaklanmış durumda. Peki, 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar olacak? İşte bankaların güncel faiz oranları ve elde edilecek getiriler...

750 BİN TL İLE YAPILAN YATIRIMIN GETİRİSİ

AKBANK

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

TEB

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 776.268 TL

Net Kazanç: 26.268 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 775.430 TL

Net Kazanç: 25.430 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 776.548 TL

Net Kazanç: 26.548 TL

Fibabank

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 776.827 TL

Net Kazanç: 26.827 TL

ING

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 776.268 TL

Net Kazanç: 26.268 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 772.077 TL

Net Kazanç: 22.077 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %38,5

Vade Sonu Tutar: 771.518 TL

Net Kazanç: 21.518 TL

Kaynak: Haber Merkezi