750 Bin Liranın Aylık Faiz Getirisi Asgari Ücreti Geçti! Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı
Merkez Bankası'nın son faiz değişikliğiyle birlikte, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli bir değişim yaşandı. Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını merak ederken, özellikle 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi de yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.
Yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını yakından izlemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın son faiz değişikliğiyle birlikte, bankaların güncel faiz oranları belirginleşmiş ve yatırımcılar için elde edilecek getiriler de netleşmiş oldu.
Merkez Bankası'nın son faiz değişikliği ile birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, özellikle mevduat faiz oranlarına odaklanmış durumda. Peki, 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar olacak? İşte bankaların güncel faiz oranları ve elde edilecek getiriler...
750 BİN TL İLE YAPILAN YATIRIMIN GETİRİSİ
AKBANK
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutar: 775.430 TL
Net Kazanç: 25.430 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 776.548 TL
Net Kazanç: 26.548 TL
Fibabank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL
ING
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 772.077 TL
Net Kazanç: 22.077 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %38,5
Vade Sonu Tutar: 771.518 TL
Net Kazanç: 21.518 TL
Kaynak: Haber Merkezi