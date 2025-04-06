AJet Müjdeyi Verdi: Artık Tamamen Ücretsiz

AJet, müşterilerine sunduğu yeni uygulama ile seyahat planlarındaki değişiklikleri kolayca yapabilmelerini sağlıyor.

Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınan uçak biletleri, satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde ücretsiz olarak iptal edilebilecek. Yolcular, herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini iptal edebilecek ve tam ücret iadesi alabilecekler.

İPTAL İŞLEMİ İÇİN GEÇERLİ KOŞULLAR

Ücretsiz iptal imkânından yararlanmak için biletlerin AJet internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden alınmış olması gerekiyor. İptal işlemi, yalnızca satın alındığı andan itibaren 24 saat içinde yapılmalıdır. Bu uygulama, özellikle planlarında değişiklik yapmak isteyen gezginler için büyük kolaylık sağlıyor.

Kaynak: DHA