17 Yıllık Özel Hastane İçin Konkordato Kararı Alındı

Farklı branşlarda hizmet veren ve 106 yatak kapasitesine sahip olan hastane, finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Kurumda 34’ü yetişkin, 9’u yeni doğan olmak üzere toplam 43 yoğun bakım yatağı bulunuyordu. Ayrıca hastane bünyesinde kardiyovasküler cerrahiye özel bir ameliyathane yer alıyordu.

GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLDİ

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu, 26 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hastane için 3 aylık geçici konkordato süresi tanındı. Süreç kapsamında hastanenin mali durumunun denetlenmesi amacıyla 3 kişiden oluşan bir komiser heyeti atandı.

Kaynak: Haber Merkezi