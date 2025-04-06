'Stok Vergisi' mi Geliyor? Bakanlıktan Açıklama Yapıldı

Bugün medyada yer alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘stoktan vergi alacağı’ iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

‘STOK VERGİSİ’ ALINACAĞI İDDİASI REDDEDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada haberdeki iddialar yalanlanırken, ‘Enflasyon farkı stok vergisi’ ismi altında herhangi bir yeni vergi alınmasına dair herhangi bir çalışmalarının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada bakanlık tarafından doğruluğu teyit edilmeyen haber yapmanın spekülasyon niteliği taşıdığı da ifade edilirken, teyitsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Basın Duyurusu- 6 Nisan 2025 pic.twitter.com/aAFotb5Olc — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi