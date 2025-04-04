Bakan Şimşek'ten ABD'nin Ek Vergi Kararına İlk Yanıt

Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifeleri ile ilgili "Ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" dedi.

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Bakan Şimşek'ten ABD'nin Ek Vergi Kararına İlk Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifeleri hakkında bir açıklama yaptı.

Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşmeyle 84,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu" dedi.

'İTHALATIN ZAYIFLAMASI BEKLENİYOR'

Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği düşünülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurt içi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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