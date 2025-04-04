Tanesi 6 Bin Lirayı Buldu... Kurbana Girer Gibi Balık Alıyorlar

3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yurttaşlar balık alırken ekonomik güçlük çekiyor. Sinop açıklarından çıkan kalkan balıklarının fiyatı 6 bin liraya kadar çıkarken Balıkçı Baş durumu “İnsanlar kurbana girer gibi balık alıyor” şeklinde özetledi.

Son Güncelleme:
Tanesi 6 Bin Lirayı Buldu... Kurbana Girer Gibi Balık Alıyorlar

Taze balık tüketmek isteyen yurttaşlar balık hallerinde pazarlığa girişirken yüksek fiyatlar nedeniyle bir balığı birkaç yurttaş birden bölüşüyor. Sinoplu balıkçı Hüseyin Baş bu durumu “Balığı kurbana girer gibi alıyorlar” şeklinde özetledi.

Sinop açıklarında avlanan kalkan balıklarının kilosu bin liraya kadar çıkarken 3-6 kilo arasında değişen balıklar için yurttaşlar bütçelerini birleştirdi. Balıkçı Hüseyin Baş durumu “Yaklaşık 20 tane kalkan balığı var. Kilogram bin liradan satılmaktadır. Yerli halktan bayram üzeri misafiri gelenler var. Onlar alıyor fakat 2 kişi, 3 kişi bir oluyor kurbana girer gibi alıyorlar” şeklinde açıkladı.

Balıkçı Şükrü Can ise, "Genelde lokantalara daha çok satıyoruz. Kalkanlarımız güzel. Kalkanlarımız daha çok İstanbul, Ankara, İzmir'den talep görüyor” diye konuştu.

Tanesi 6 Bin Lirayı Buldu... Kurbana Girer Gibi Balık Alıyorlar - Resim : 1

HERKESİN ALMA ŞANSI YOK

Can, "2 kilogramdan 6 kilograma kadar kalkanlarımız mevcut. Kilogram bin lira. Bunlar yerli kalkan. Sinop’un Adabaşı kalkanı. Genelde lokantalara daha çok satıyoruz. Kalkanlarımız güzel. Daha canlılar. Kalkanlar İstanbul, Ankara, İzmir o taraflardan daha çok talep görüyor" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Sefa Sevinç ise, "Bütçeye göre kalkan alınabilir. Herkesin bu balığı alma şansı yok" diye konuştu.

Nisan Ayında Hangi Balık Yenir? İşte Nisan Ayında Tüketince Faydası 5 Kat Artan Balık TürleriNisan Ayında Hangi Balık Yenir? İşte Nisan Ayında Tüketince Faydası 5 Kat Artan Balık TürleriYaşam

Rakı, Viski, Şarap, Bira... Alkol Firmaları Yeni Listeleri Tekel Bayilerine İletti: En Az Yüzde 15'lik ZamRakı, Viski, Şarap, Bira... Alkol Firmaları Yeni Listeleri Tekel Bayilerine İletti: En Az Yüzde 15'lik ZamEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Balık Rakı
Son Güncelleme:
Petrolde Trump Etkisi! 4 Yıl Sonra İlk Kez... Petrolde Trump Etkisi! 4 Yıl Sonra İlk Kez...
Ek Vergiye Yanıt Geldi: Çin'den ABD'ye 'Kısasa Kısas' Kararı! Çin'den ABD'ye 'Kısasa Kısas' Kararı
Çiftçiye Büyük Darbe! Borçlar Ödenemedi, Tarlalar İcradan Satışta Çiftçiye Büyük Darbe! Tarlalar İcradan Satışta
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Dijital Türk Lirası Hakkında Flaş Gelişme! Kağıt! Kağıt ve Madeni Para Devri Bitiyor mu? Dijital Türk Lirası Hakkında Flaş Gelişme! Kağıt! Kağıt ve Madeni Para Devri Bitiyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi