Tanesi 6 Bin Lirayı Buldu... Kurbana Girer Gibi Balık Alıyorlar

Taze balık tüketmek isteyen yurttaşlar balık hallerinde pazarlığa girişirken yüksek fiyatlar nedeniyle bir balığı birkaç yurttaş birden bölüşüyor. Sinoplu balıkçı Hüseyin Baş bu durumu “Balığı kurbana girer gibi alıyorlar” şeklinde özetledi.

Sinop açıklarında avlanan kalkan balıklarının kilosu bin liraya kadar çıkarken 3-6 kilo arasında değişen balıklar için yurttaşlar bütçelerini birleştirdi. Balıkçı Hüseyin Baş durumu “Yaklaşık 20 tane kalkan balığı var. Kilogram bin liradan satılmaktadır. Yerli halktan bayram üzeri misafiri gelenler var. Onlar alıyor fakat 2 kişi, 3 kişi bir oluyor kurbana girer gibi alıyorlar” şeklinde açıkladı.

Balıkçı Şükrü Can ise, "Genelde lokantalara daha çok satıyoruz. Kalkanlarımız güzel. Kalkanlarımız daha çok İstanbul, Ankara, İzmir'den talep görüyor” diye konuştu.

HERKESİN ALMA ŞANSI YOK

Can, "2 kilogramdan 6 kilograma kadar kalkanlarımız mevcut. Kilogram bin lira. Bunlar yerli kalkan. Sinop’un Adabaşı kalkanı. Genelde lokantalara daha çok satıyoruz. Kalkanlarımız güzel. Daha canlılar. Kalkanlar İstanbul, Ankara, İzmir o taraflardan daha çok talep görüyor" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Sefa Sevinç ise, "Bütçeye göre kalkan alınabilir. Herkesin bu balığı alma şansı yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA