İşte Ekonomik Felaketin Anatomisi: Dünya Devi Böyle Duyurdu... 'Kan Dökülecek'

ABD Başkanlığı görevine başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri ülke politikalarında radikal değişikliklere giden Donald Trump, yalnızca iç ve dış politikada değil ekonomi yönetiminde de çok kritik bir karar verdi. Trump, ABD'ye ithal edilen mallar için en az yüzde 10'luk gümrük vergisi getirirken, "suçlu" olarak nitelediği bazı ülkelere ise yüzde 46'ya kadar vergi şartı getirdi.

ABD Başkanı'nın hamlesi küresel piyasaları vururken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Trump'ın kararına misilleme olarak ABD'den ithal edilen tüm ürünlere 10 Nisan'dan itibaren yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi getirileceği bildirildi. Bu durum, dünyanın birçok kıtasında yaşanan ticaret savaşının alevleneceği yönünde yorumlandı.

BÜYÜME KAYBI BEKLENİYOR

Tüm dünyanın gözü, ABD'nin fahiş ek tarifeleri sonrası ekonominin bundan nasıl etkileneceğine çevrilince ülkenin dev bankası JP Morgan "There will be blood" (Kan dökülecek) başlıklı bir yazı yayımlayarak durumun vahametini işaret etti. Bankanın başekonomisti Bruce Kasman ve ekibinin hazırladığı rapora göre; tarife artışlarının ABD ekonomisinde yüzde 2, küresel ekonomide de yüzde 1'lik büyüme kaybı yaratacağı belirtildi.

'TAHMİN EDEMEDİĞİMİZ BİR ŞOK'

Son tarife artışlarının 1968'den beri görülen en büyük vergi zammı olduğu vurgulanan raporda Kasman ve ekibi, resesyon olasılığını yüzde 60'a yükseltti. ABD'de ekonomiye güvenin zayıflayacağını ve tedarik zincirinde kesintiler olabileceğini ifade eden banka, bu tarife oranlarının daha önce tahmin edemedikleri bir "makroekonomik şok" olduğunu bildirdi. ABD'nin ekonomik olarak durgunlaşabileceği olasılığı da hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi