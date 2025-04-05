Yılda Bir Kez Görülüyor! Artık Tezgahta, Kilosu 250 TL

Aydınlı pazarcılardan Aydın Ünlü, taze çağla bademlerin kilosunun bu yıl 250 TL’den satıldığını belirtti. Ünlü, çağla bademin baharın simgesi olduğunu ve bu özel meyvenin Aydın'daki pazarlarda rağbet gördüğünü ifade etti.

Ünlü, çağla bademin tüketiciler tarafından sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık olarak tercih edildiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA