Yılda Bir Kez Görülüyor! Artık Tezgahta, Kilosu 250 TL

Yıl boyunca sadece yaklaşık bir ay boyunca görülen hafif ekşi tadıyla bilinen çağla badem tezgaha çıktı. Kilosu 250 liradan satılıyor.

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Yılda Bir Kez Görülüyor! Artık Tezgahta, Kilosu 250 TL

Aydınlı pazarcılardan Aydın Ünlü, taze çağla bademlerin kilosunun bu yıl 250 TL’den satıldığını belirtti. Ünlü, çağla bademin baharın simgesi olduğunu ve bu özel meyvenin Aydın'daki pazarlarda rağbet gördüğünü ifade etti.

Ünlü, çağla bademin tüketiciler tarafından sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık olarak tercih edildiğini dile getirdi.

Bayramın Beyaz Altını Diye Biliniyor, Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor Faydası Saymakla BitmiyorBayramın Beyaz Altını Diye Biliniyor, Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor Faydası Saymakla BitmiyorEkonomi

Kaynak: İHA

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