Yılda Bir Kez Görülüyor! Artık Tezgahta, Kilosu 250 TL
Yıl boyunca sadece yaklaşık bir ay boyunca görülen hafif ekşi tadıyla bilinen çağla badem tezgaha çıktı. Kilosu 250 liradan satılıyor.
Aydınlı pazarcılardan Aydın Ünlü, taze çağla bademlerin kilosunun bu yıl 250 TL’den satıldığını belirtti. Ünlü, çağla bademin baharın simgesi olduğunu ve bu özel meyvenin Aydın'daki pazarlarda rağbet gördüğünü ifade etti.
Ünlü, çağla bademin tüketiciler tarafından sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık olarak tercih edildiğini dile getirdi.
Kaynak: İHA
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