Zam Sonrası Faturalar Katlanacak 41 Milyon Hane Etkilenecek

CHP Enerji ve Tabi Kaynaklardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz elektriğe yapılan zammın hanelere nasıl yansıyacağına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yapılan yüzde 25 zamla birlikte faturaların kabaracağını aktaran Yavuzyılmaz 41 milyon 189 bin hanenin olumsuz etkileneceğini belirtti.

495 TL’LİK FATURA 619 TL’YE ÇIKACAK

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak bugün itibarıyla geçerli olan yüzde 25 elektrik zammına “Yaparsa Ak Parti” yapar şeklinde tepki gösterdi. “5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla AK Parti, aylık elektrik tüketimi bin 45 TL’ye kadar olan konut abonelerinin faturalarına yüzde 25 zam yaptı” hatırlatmasında bulunan Yavuzyılmaz faturalara ilişkin şu örnekte bulundu: “495 TL’lik elektrik faturası 619 TL’ye, bin 45 TL’lik fatura bin 307 TL’ye çıkıyor.”

BUNUN ADI VATANDAŞI SOYAMAKTIR

Yavuzyılmaz söz konusu zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki toplam konut abone sayısı: 42 milyon 389 bin 208 adet. Zamdan etkilenecek konut abone sayısı 41 milyon 189 bin 208 adet, yani konut abonelerinin yüzde 97’sini elektrik zammı çarpacak. Alınan bu zam kararıyla fatura ödemeleri için vatandaşların cebinden her ay 5 milyar lira daha fazla para çıkacak. Bu paralar, AK Parti’nin yüzde 100’ünü özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına aktarılacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır.”

“ÜRETİMİN YÜZDE 83’Ü ÖZEL SEKTÖRDE”

Enerji sektöründeki özelleştirmelere de değinen Yavuzyılmaz son olarak şunları söyledi: “AK Parti’nin berbat enerji politikası nedeniyle ülkenin elektrik üretiminin yüzde 83’ü özel sektörün eline geçmiş, elektrik dağıtımının ve perakende satışının yüzde 100’ü özelleştirilmiş durumda. Geriye bir tek elektrik iletim sistemi kalıyor. O da özelleştirme sürecinde. AK Parti, bu hatalı özelleştirmeler nedeniyle, sektördeki özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin adeta gönüllü hizmetkarı durumda. Sonuç zam üstüne zam.”