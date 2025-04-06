Ehliyeti Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bu Hatayı Yapan 250 Bin Lira Ödeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte karayolu taşımacılığı sektöründe kurallara uymayanlara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Güvenliği artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, yetkisiz taşımacılık yapan kişi ve işletmeler için uygulanacak para cezaları on katına çıkarıldı.

Ehliyeti Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bu Hatayı Yapan 250 Bin Lira Ödeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yetki belgesi bulunmadan acentelik veya taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara yönelik cezalar dikkat çekti. Bu kapsamdaki faaliyetlerin tespiti halinde, kişi veya kuruluşlara 25 bin TL’den başlayarak 250 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

Ehliyeti Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bu Hatayı Yapan 250 Bin Lira Ödeyecek - Resim : 1

BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLARA DA CEZA YAĞACAK

Düzenleme kapsamında, biletsiz yolcu taşıyanlara ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da yüksek miktarda para cezası uygulanacak. Hedef, kayıt dışı taşımacılığı önleyerek sektörde şeffaflığı ve denetimi artırmak.

DENETİMLER ARTACAK

Ulaştırma sektöründe kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadeleyi güçlendiren yeni adım, denetimlerin de sıkılaştırılacağını gösteriyor. Yetkililer, hem yol güvenliği hem de sektörde adil rekabetin sağlanması için yeni uygulamaların titizlikle yürütüleceğini belirtiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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