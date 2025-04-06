TOKİ’den 11 Bin Lira Taksitle Ev Satışı: Şartlar Açıklandı

TOKİ, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yeni konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde başlatılan projeyle, 3. ve 4. etaplarda toplam 211 konut satışa sunulacak. Bu projede 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire yer alacak.