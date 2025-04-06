TOKİ’den 11 Bin Lira Taksitle Ev Satışı: Şartlar Açıklandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin farklı illerinde başlattığı yeni konut satış projeleriyle vatandaşlara uygun ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler ile Çankırı'da da satışa çıkarılacak 200'ün üzerinde daire için başvurular alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yeni konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde başlatılan projeyle, 3. ve 4. etaplarda toplam 211 konut satışa sunulacak. Bu projede 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire yer alacak.
BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
Çankırı Kurşunlu'da satışa sunulan konutlar için başvuru süreci 7 Nisan 2025'te başlayıp 18 Nisan 2025’te sona erecek. Başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubelerinden alınacak. Vatandaşlar, gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
TAKSİTLERLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
TOKİ, projelerinde uygun ödeme planları ve 120 ay vade imkânı sunuyor. Çankırı Kurşunlu'daki daireler, aylık 11.000 TL taksitle satışa sunulacak. Bu proje, dar gelirli ailelerin konut sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor.
TOKİ, uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni konut projelerini duyurmaya devam ediyor.