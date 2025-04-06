Konkordato İlan Eden Mobilya Firması Hakkında Mahkemeden Yeni Karar

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/5 esas sayılı dosyasında görülen davada, mahkemenin 26 Mart 2025 tarihli ara kararı doğrultusunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 967916-0 numarasıyla kayıtlı AHS Mobilya ve Halı İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Ali Hasan Sarı hakkında daha önce verilen geçici mühlet süresi 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren 15 gün uzatıldı.

MALVARLIĞINA TEDBİR KARARI DEVAM EDECEK

Mahkeme, borçlunun malvarlıklarının korunması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nun 297. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevcut tüm tedbirlerin devamına da hükmetti. Daha önce 3 Ocak 2025 tarihinde alınan tensip ara kararlarıyla uygulanan tedbirlerin de aynı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

KOMİSER HEYETİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Mahkeme ara kararıyla birlikte konkordato sürecini denetleyen komiser heyetinde de değişikliğe gitti. Gönül Bakan Özdemir, Nermin Arıcı ve Şeyma Çalışkan Çavdar’ın görevlerine son verilirken, yerine Doç. Dr. Efe Dırenisa, YMM Talha Apak ve SMM Eyüp Mutlu Yüksel’in geçici komiser olarak atanmasına karar verildi.

TASDİK DURUŞMASI 16 NİSAN'DA YAPILACAK

Konkordato davasının tasdik duruşması 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da yapılacak. Duruşma tarihi, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilan yoluyla kamuoyuna duyuruldu.