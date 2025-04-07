Ünlü İş İnsanından Akılalmaz Plan! Çocuklarını Kaçırmak İçin Ajan Tutmuş

Avrupa devi restoran zincirlerinden, Almanya merkezli et restoranı Block House'un varisi Christina Block, iki çocuğunu babalarının yanından alabilmek için inanılmaz bir plan hazırladı. 2021 yılında tatil için Danimarka'ya babaları Stephan Hensel'in yanında giden iki çocuk, annelerinin yanına geri dönmek istemeyince ayrılmış çift arasında bir hukuk savaşı başladı.

Kendisinin şiddet uyguladığını ve bu nedenle yanına gelmek istemediklerini söyleyen çocuklarını almak isteyen Christina Block'un, eski bir İsrail askeri tarafından kurulan özel güvenlik şirketi Cyber Cupula ile çocuklarını kaçırması için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Mahkemeye taşınan olaya göre Block'un kiraladığı İsrailli ajanların, Danimarka'ya giderek maskeli bir şekilde, hava fişek gösterisi izleyen Stephan Hensel'i bayılttığı ardından çocukları da zorla bir arabaya yerleştirip sınırdan geçirerek güvenlik şirketine ait bir çiftlikte Block'a teslim ettiği öğrenildi.

'OPERASYON'DA BAŞKA KİMLER VARDI?

Ajanların "operasyon" için Block'tan 1,4 milyon euro ücret aldığı bildirildi. Çocuk kaçırma olayında Block'un mevcut erkek arkadaşı Gerhard Delling'in ve Almanya'da özel emniyet biriminden eski polislerin de yer aldığı öne sürüldü.

Mahkeme, kaçırıldıktan sonra travma yaşayan çocukların velayetinin babalarına verilmesine karar verirken, Stephan Hensel ve çocuklarının tekrar kaçırılma korkusuyla devamlı saklanarak ve yer değiştirerek yaşadıkları belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi