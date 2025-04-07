David Beckham Bu Ölüm Haberiyle Sarsıldı: Bir Dönem En Yakınlarıydı

Bir dönem Beckham ailesinin korumalığını yapan Craig Ainsworth’un cansız halde bulunduğu öğrenildi. Eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un paylaştığı veda mesajının ardından her yerde arama çalışması başlatılmıştı.

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David Beckham Bu Ölüm Haberiyle Sarsıldı: Bir Dönem En Yakınlarıydı

Futbol dünyasının en tanınmış simalarından olan David Beckham ve eşi Victoria Beckham aldıkları ölüm haberiyle sarsıldı. Beckham çiftinin eski koruması Craig Ainsworth’un büyük çaplı bir polis araması neticesinde ölü bulunduğu bildirildi.

İngiltere’de yayın yapan Mirror’un haberine göre, eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un annesi Sally oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski bir savaş gazisi olan Ainsworth’un stres bozukluğu yaşadığı bildirilirken, Facebook’ta bir veda mesajı yayımladığı öğrenildi.,

David Beckham Bu Ölüm Haberiyle Sarsıldı: Bir Dönem En Yakınlarıydı - Resim : 1

Bu veda mesajının ardından arama çalışmaları Alicante ve Barcelona’da yoğunlaşırken, Craig Ainsworth, cansız halde bulundu. Annesi Sally, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Craig bulundu. Üzülerek söylüyorum ki, dünya Craig'i kaybetti. Afganistan'da görev yapmıştı ve TSSB yaşıyordu.”

Ainsworth, 2013-2015 yılları arasında Beckham ailesinin korumalığını üstleniyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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