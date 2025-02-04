David Beckham, İstiklal Caddesi'nde! Görenler Şoke Oldu, Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdiler

Oğlu Romeo ile Türkiye'ye gelen David Beckham bugün İstiklal Caddesi'nde görüldü. Bir reklam filmi için İstanbul'a geldiği belirtilen Beckham'ı görenler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

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Ünlü eski futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile Türkiye'ye geldi. Beckham'ın İstanbul'a geldiğindeki ilk ziyareti Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımına oldu. Beckham'ın reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.

Romeo Beckham da sevgilisi sevgilisiyle birlikte Eminönü'ne gitti.

David Beckham, İstiklal Caddesi'nde! Görenler Şoke Oldu, Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdiler - Resim : 1

Bugün ise David Beckham, İstiklal Caddesi'nde görüntülendi. Beckham'ı görenler fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdi. Beckham yanına gelen herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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