Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı

Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi futbolun önce gelen dev takımlarda forma giyen David Beckham'ın yeni yaşantısı sosyal medyada gündem oldu. bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeler ile tavukları çektiği video paylaşan Beckham çiftçiliğe başladı.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı

Futbolun efsanelerinden David Beckham ve eski Spice Girls üyesi olan Victoria Beckham ile 25 yıldır mutlu evlilikleri sürüyor. Çiftin bu evlilikten 25 yaşındaki Brooklyn, 22 yaşındaki Romeo, 19 yaşındaki Cruz ve 13 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı - Resim : 1

Genç yaşta profosyonel futbolculuğa veda eden Beckham daha sonra ABD'de bir futbol kulübü satın almıştı. Ünlü çiftin üç oğlu da kendi hayatını kuran Beckham’ların en küçük çocukları olan kızları Harper yanlarında kaldı.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı - Resim : 2

İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki geniş kır evlerinde emeklilik hayatı sürdüren Beckham yeni yaşantısından sık sık paylaşımlar da yapıyor.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı - Resim : 3

Yaptığı paylaşımlarla bahçesinde yetiştirdiği birçok sebzeyi de gösteren 49 yaşındaki yıldız isimin videosu milyonlarca izlenme aldı.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı - Resim : 4

David Beckham'ın çiftçileri bile kıskandıran bahçesinde lahana, taze soğan, patates gibi neredeyse her sebzeyi ve meyveyi yetiştiği görülüyor.

Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı - Resim : 5

Eski futbolcu geniş sebze tarlalarında gezinirken doğal olarak yetiştirdiği ürünlerini toplayıp sergilediği kasaları da Instagram takipçilerine gösterdi.

Spice Girls yeniden bir aradaSpice Girls yeniden bir aradaMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

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