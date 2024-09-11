Futbolun Efsane İsmi David Beckham Emekliye Ayrıldı

Futbolun efsanelerinden David Beckham ve eski Spice Girls üyesi olan Victoria Beckham ile 25 yıldır mutlu evlilikleri sürüyor. Çiftin bu evlilikten 25 yaşındaki Brooklyn, 22 yaşındaki Romeo, 19 yaşındaki Cruz ve 13 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

Genç yaşta profosyonel futbolculuğa veda eden Beckham daha sonra ABD'de bir futbol kulübü satın almıştı. Ünlü çiftin üç oğlu da kendi hayatını kuran Beckham’ların en küçük çocukları olan kızları Harper yanlarında kaldı.

İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki geniş kır evlerinde emeklilik hayatı sürdüren Beckham yeni yaşantısından sık sık paylaşımlar da yapıyor.

Yaptığı paylaşımlarla bahçesinde yetiştirdiği birçok sebzeyi de gösteren 49 yaşındaki yıldız isimin videosu milyonlarca izlenme aldı.

David Beckham'ın çiftçileri bile kıskandıran bahçesinde lahana, taze soğan, patates gibi neredeyse her sebzeyi ve meyveyi yetiştiği görülüyor.

Eski futbolcu geniş sebze tarlalarında gezinirken doğal olarak yetiştirdiği ürünlerini toplayıp sergilediği kasaları da Instagram takipçilerine gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem