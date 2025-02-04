Bruce Willis'ten Üzen Haber! Kızı Açıkladı

Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son sağlık durumunu kızı Talullah Willis açıkladı. Talullah, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, her an bitkisel hayata girebileceğini söyledi. Babasının 'artık son evrede' olduğunu kabullendiklerini dile getiren Talullah Willis, "O, bildiğimiz Bruce değil" dedi.

Bruce Willis'in eşi Emma Heming ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

AFAZİ NEDİR?

Afazi, felç veya kafa travması sonrası aniden ortaya çıkan, beynin dil ifadesini ve anlamayı kontrol eden bölgesindeki hasar sonucu oluşan bir dil bozukluğu olarak biliniyor. Kişinin konuşarak kendisini ifade etme yeteneğini engelleyen hastalığın en sık görülen semptomları ise kısa, eksik cümlelerle konuşmak, mantıksız cümleler kurmak ve konuşulanları anlamamakla birlikte sık sık tekrar etmek olarak biliniyor.

DEMANS NEDİR?

Halk arasında daha çok 'bunama' olarak bilinen demans; beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu, düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi zihinsel işlevlerin kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek düzeyde kaybı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi