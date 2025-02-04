Bruce Willis'ten Üzen Haber! Kızı Açıkladı

Sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in kızı Talullah Willis, babasının son sağlık durumunu açıkladı. Talullah Willis, babasının her an bitkisel hayata girebileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Bruce Willis'ten Üzen Haber! Kızı Açıkladı

Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son sağlık durumunu kızı Talullah Willis açıkladı. Talullah, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, her an bitkisel hayata girebileceğini söyledi. Babasının 'artık son evrede' olduğunu kabullendiklerini dile getiren Talullah Willis, "O, bildiğimiz Bruce değil" dedi.

Bruce Willis'ten Üzen Haber! Kızı Açıkladı - Resim : 1

Bruce Willis'in eşi Emma Heming ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

AFAZİ NEDİR?

Afazi, felç veya kafa travması sonrası aniden ortaya çıkan, beynin dil ifadesini ve anlamayı kontrol eden bölgesindeki hasar sonucu oluşan bir dil bozukluğu olarak biliniyor. Kişinin konuşarak kendisini ifade etme yeteneğini engelleyen hastalığın en sık görülen semptomları ise kısa, eksik cümlelerle konuşmak, mantıksız cümleler kurmak ve konuşulanları anlamamakla birlikte sık sık tekrar etmek olarak biliniyor.

DEMANS NEDİR?

Halk arasında daha çok 'bunama' olarak bilinen demans; beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu, düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi zihinsel işlevlerin kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek düzeyde kaybı olarak tanımlanıyor.

Demans Hastalığıyla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Ortaya Çıktı: Hollywood'un VazgeçilmeziydiDemans Hastalığıyla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Ortaya Çıktı: Hollywood'un VazgeçilmeziydiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Annesi Öldürülen 9 Aylık Bebek Yolda Emeklerken Bulundu Annesi Öldürülen Bebek Yolda Emeklerken Bulundu
Komşular Arasında Gerilim Tırmanmıştı... Trump'ın 'Kanada' Sözlerini Dışişleri Bakanı Yalanladı Üst Düzey İsimden Trump'ın Sözlerine Yalanlama
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama
24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor 24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de