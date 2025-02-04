Annesi Öldürülen 9 Aylık Bebek Yolda Emeklerken Bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir kadın silahlı saldırıda öldürüldü. Annesi silahlı saldırıda öldürülürken yanında bulunan 9 aylık bebek ise yolda emeklerken tesadüfen fark edildi.

Annesi Öldürülen 9 Aylık Bebek Yolda Emeklerken Bulundu

Ulusal basında çıkan habere göre, Santa Elena eyaletine bağlı Atahualpa ve Ancon Mahallesi'nde bir kişi, trafiğin seyrek olduğu bir yolda emekleyen 9 aylık bebek buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi'ne bağlı operasyonel birimler, yakınlarda bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahla öldürüldüğü teyit edildi. Polisin değerlendirmesine göre, Vargas, saldırganlar tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından anneannesine teslim edildi. Bebeğin babasının ise birkaç ay önce hastalıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıldan bu yana şiddet olaylarıyla boğuşan Ekvador'da, yılbaşından bu yana 700 kişi cinayete kurban gitti. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Kadınlar Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına İsyan EttiKadınlar Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına İsyan EttiGüncel

Korkunç Kaza: Baza İle Yatak Arasına Sıkışan Bebek ÖldüKorkunç Kaza: Baza İle Yatak Arasına Sıkışan Bebek ÖldüGüncel

Kaynak: AA

Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Suriye Lideri Ahmed Şara Bugün Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek Suriye Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar Karar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar
AKP'li Meclis Üyesi Güldü, Tanju Özcan Küplere Bindi: '78 İnsan Ölmüş, Sen Neye Gülüyorsun Terbiyesiz' AKP'li Meclis Üyesinden 'Pes' Dedirten Hareket