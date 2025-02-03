Kadınlar Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararına İsyan Etti

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'ya ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

TAHLİYE OLABİLİR

Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay’dan döndü.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kararın bu haliyle kesinleşmesi durumunda Cemal Metin Avcı'nın 7 yıl veya 11 yıl sonra cezaevinden tahliye olma ihtimaline dikkat çekti.

‘ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET’

Ankara Kadın Platformu çağrısıyla, kadınlar Yargıtay’ın bozma kararına karşı Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Düzenlenen ylemde kadınlar "Katillerden hesabı kadınlar soracak", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Aile değil kadınız, isyandayız" ve "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganlarını atıldı.

"YARGI ‘HAKSIZ TAHRİK’ ZIRHIYLA ERKEKLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR"

Ankara Kadın Platformu adına basın açıklaması Leyla Mavili tarafından okundu.

Mavili tarafından okunan platformun basın açıklaması şöyle:

“Erkek Adalet, Pınar Gültekin'in dosyasında katile haksız tahrik indirimi uygulayarak, kadın cinayetlerini aklamaya devam ediyor. Biz, erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar, bu kararın anlamını birçok kadın cinayeti davasından biliyoruz. Yargı kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik’ zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor. Yargıtay Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın bu cinayeti tasarlamadığına, canavarca bir hisle hareket etmediğine, yalnızca eziyet ederek öldürdüğüne karar verdi. Yargıtay, katil Cemal Metin Avcı’nın, Pınar’ın kendisine şantaj yaptığı iddiasına dayanarak, suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedip, istinafın kararını bozdu.

‘YARGITAY DİYOR Kİ KADINI YAKMAK CANAVARCA HİS DEĞİL’

Şimdi Yargıtay bize diyor ki bir kadını yakarak katletmek ve cinayet delillerini ortadan kaldırmak canavarca his ve cinayet işlemek değildir. Aynı erkek adalet, sistematik bir şekilde erkek şiddetine maruz kalmış Nevin Yıldırım yaşam hakkını savunduğunda, haksız tahrik indirimi hükümleri uygulanmayıp müebbet hapse çarptırılmıştı.

Bizler kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha haykırıyor, Pınar'ın katilinin davanın 5'inci duruşmasında iktidara gönderdiği ‘İstanbul sözleşmesinin kaldırılması iyi oldu’ mesajını unutmuyoruz.

‘BU KARARLARI TANIMIYORUZ’

Cezasızlık politikası ve haksız tahrik indirimi zırhlarını kuşanmış, erkek egemen iktidarın devamlılığını sağlayan bu kararları tanımıyoruz. Gülistan'ın, Rojin'in ve daha nicelerinin kaybedildiği, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin katledildiği bu düzeni başınıza yıkacağız. Aile, toplum, yargı devlet erkekleri koruyor, katilleri tanıyoruz.”

YARGITAY’IN KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti.

Kaynak: ANKA