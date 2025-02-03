Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı

Ölümü Türkiye’nin yüreğini yakan Pınar Gültekin’in davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozularak cezada haksız tahrik indirimi yapılması talebine itiraz etti.

Son Güncelleme:
Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı

2020 yılında Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayet davasında flaş bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye’nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayet davasında Yargıtay, genç kızı öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını istemişti.

Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı - Resim : 1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulunuldu.

Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı - Resim : 2

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ'

İtirazda sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

SON KARARI CEZA KURULU VERECEK

İtirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek.

Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi durumunda ise dosya kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda varil içinde yakılmış halde bulunmuş, genç kızı katleden Cemal Metin Avcı’nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların ise beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı - Resim : 4

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti.

AVCI'NIN KARDEŞİ 4 YIL CEZA ALMIŞTI

Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti. Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Pınar Gültekin Cinayeti İçin 'Canavarca Değil' Diyen Yargıtay'ın Gerekçesi AçıklandıPınar Gültekin Cinayeti İçin 'Canavarca Değil' Diyen Yargıtay'ın Gerekçesi AçıklandıGüncel

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' DediVahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' DediGüncel

Yargıtay Kararı Sanık Lehine Bozdu! Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan EttiYargıtay Kararı Sanık Lehine Bozdu! Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan EttiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:
Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı Hayata Döndüren Müdahale... Alevlerin Arasından Kurtarıldı
Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu