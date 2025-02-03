Pınar Gültekin Davasında Flaş Gelişme, Yargıtay’ın Kararı Tartışma Yaratmıştı

2020 yılında Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayet davasında flaş bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye’nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayet davasında Yargıtay, genç kızı öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını istemişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulunuldu.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ'

İtirazda sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

SON KARARI CEZA KURULU VERECEK

İtirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek.

Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi durumunda ise dosya kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda varil içinde yakılmış halde bulunmuş, genç kızı katleden Cemal Metin Avcı’nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların ise beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti.

AVCI'NIN KARDEŞİ 4 YIL CEZA ALMIŞTI

Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti. Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA