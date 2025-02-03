İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı. İsrail güçleri, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin kentinin batısındaki El-Harisiye kasabasına baskın düzenledi, çok sayıda evi ablukaya aldı. Tanıklar, İsrail güçlerinin iki eve gerçek mermi ve ses bombası attığını, hoparlörlerle içeridekilere teslim olmaları çağrısı yaptığını ve 2 kişiyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan çekildiğini aktardı.

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentinin Es-Sile el-Harisiye beldesine baskın düzenleyen çok sayıda askeri araca patlayıcılarla "tam isabet" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

TULKERİM VE TUBAS KENTİNE SALDIRILAR

İsrail güçleri, Cenin'in yanı sıra Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 27 Ocak'ta başlattığı saldırılara devam eden İsrail güçleri, Tulkerim'de ve mülteci kampında zorla tahliye ettiği Filistinlilere ait evleri askeri kışlaya çevirdi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, iki buldozerle Tamun beldesine ve El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin bölgede hareketini engellediğini anlattı. Tanıklar, askerlerin kampta bazı evleri zorla boşalttığını ve buraları askeri kışlaya dönüştürdüğünü kaydetti.

Cenin Valisi Ebu Rubb, dün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, savaşını Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşıdığını" belirterek, Cenin kampındaki patlamaları İsrail'in Gazze'deki soykırımına benzetmişti. Ebu Rubb, "Cenin kampında bugün meydana gelen İsrail'in binaları havaya uçurması 2002'den bu yana ilk kez oluyor. İsrail o zamanki savaşta kampın mahallelerini yıkmıştı." demişti.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik 21 Ocak'tan bu yana devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, onlarca kişi de yaralanmıştı. İsrail'in Tulkerim'e saldırılarında ise 3 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE SALDIRILAR

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA