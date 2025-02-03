Eylül Ayında Öldürülmüştü... Hasan Nasrallah'ın Defin Tarihi Açıklandı

İsrail'in düzenlediği saldırılarda geçen yılın eylül ayında öldürülen Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah’ın defin tarihi belli oldu. Geçici defin işlemi uygulanan Nasrallah’ın naaşı, öldürülmesinden aylar sonra 23 Şubat’ta, geniş katılımlı bir törenle Lübnan’da toprağa verileceği bildirildi.

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Eylül Ayında Öldürülmüştü... Hasan Nasrallah'ın Defin Tarihi Açıklandı

Hizbullah'ın yaklaşık 30 yıl genel sekreterliğini yapan Hasan Nasrallah, geçtiğimiz yıl İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırdığı sırada, 27 Eylül'de öldürülmüştü. Geçici defin işlemi uygulanan Nasrallah'ın naaşı, 23 Şubat’ta yapılacak cenaze töreniyle ölümünden yaklaşık beş ay sonra toprağa verilecek.

GENİŞ KATILIMLI BÜYÜK BİR CENAZE TÖRENİ

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, dün yaptığı açıklamada, Nasrallah’ın şartların zor olduğu bir dönemde öldüğünü ve Nasrallah için dini geleneklere uygun geçici bir defin gerçekleştirmek zorunda kalındığını söyledi. Kasım, Hizbullah’ın şimdi “geniş katılımlı büyük bir cenaze töreni” düzenlemeye karar verdiğini belirtti. Cenaze töreni Nasrallah'ın yanı sıra, kendisinden yaklaşık bir hafta sonra yine İsrail saldırısında öldürülen bir diğer üst düzey Hizbullah yetkilisi Haşim Safiyüddin için de yapılacak.

İLK KEZ DOĞRULANDI

Kasım ayrıca, Safiyüddin’in Nasrallah’ın halefi olarak seçildiğini ancak bu duyurunun yapılmasından önce öldürüldüğünü de ilk kez doğruladı ve Safiyüddin’in de "genel sekreter" ünvanıyla defnedileceğini söyledi. Nasrallah’ın Beyrut’un eteklerinde “eski ve yeni havalimanı yolları arasında seçtikleri bir araziye” defnedileceğini belirten Kasım, Safiyüddin’in ise güney Lübnan’daki memleketi Deyr Kanun’da toprağa verileceğini açıkladı.

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Kaynak: ANKA

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Nasrallah İsrail Hizbullah
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