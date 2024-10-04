Halk Merakla Cenazeyi Bekliyordu... Nasrallah'ın Cesedini Bile Sakladılar!

İsrail'in 27 Eylül Cuma akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. 28 Eylül sabahı İsrail ordusunun, ilerleyen saatlerde de örgütün kendisinin doğruladığı ölüm haberi Orta Doğu'daki çatışmaları şiddetlendirdi. İsrail Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırırken, Hizbullah'ı destekleyen İran'dan da intikam yeminleri ve daha büyük saldırı tehditleri geldi.

GEÇİCİ OLARAK GÖMÜLDÜ

Bölgede tansiyon gittikçe yükselirken, Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'ın geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü bildirdi. Lübnan halkının büyük bir cenaze düzenlenmesini beklediği durumda böyle bir karar alınmasının nedeni merak konusu oldu.

AFP'nin aktardığına göre kararın nedeni, büyük bir cenaze düzenlenmesi halinde katılan halkın İsrail tarafından hedef alınması endişesi. Kararla ilgili konuşan kaynak, "Hassan Nasrallah, koşullar halka açık bir cenaze törenine izin verene kadar geçici olarak gömüldü" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem