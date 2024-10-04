Zenginler 'Mahremiyet Adası' İçin Sıraya Girdi: Gecelik Ücreti Dudak Uçuklattı!

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun danışmanı olan ve Forbes tarafından Maldivler'in önde gelen inşaat patronu olarak nitelendirilen Janah, ada devletinde ve daha uzak bölgelerde çok sayıda tatil köyü inşa etti. 14.000 metrekarelik Kudahithi Adası'nda, yılda sınırlı sayıda gece piyasaya sürülecek ve insanlar rezervasyonda bulunabilmek için açık arttırma usulüyle teklif verebilecek. Ünlüler ve ultra zenginler arasında popüler olan adaya şimdiden yoğun ilgi başladı.

Euronews Travel'a konuşan Mohamed Ali Janah bu konseptin yeni denendiğini ve ilgi uyandırdığını belirtti.

Janah "Tek ve izole bir özel ada olarak hizmet sunacak. Başka bir deyişle, sizden başka kimseyi görmeyeceksiniz" ifadelerini kullanarak adanın mahremiyet seviyesinin yüksekliğini vurguladı. Ayrıca zengin gezginlerin kendi hizmetlilerini ve adanın restoranında yemek pişirecek personellerini getirebileceklerini belirtildi.

ÜNLÜLER ARASINDA UZUN ZAMANDIR POPÜLER

Kudahith Aası aktör Sophie Turner ve o zamanki erkek arkadaşı müzisyen Joe Jonas'ın 2018 yılında adayı kiraladığı ve bir gece için 45.000 dolar (1,53 milyon TL) ödeme yaptıkları biliniyor.