Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasrallah'ın Adını İlk Kez Andı: Tam Bir Hafta Sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024'te konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yaptığı konuşması dikkat çekici detaya ev sahipliği yaptı.

İsrail'in Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah yöneticileri ile birlikte öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın adını bugüne dek anmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmasında Nasrallah'ın adını anarak 'Katledildi' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'in zulmüne tepki göstererek Lübnan halkına başsağlığı dilemiş ancak Nasrallah'ın adını almamıştı.

"ŞAKİRPAŞA ESKİSİDEN DAHA MÜHİM GÖREV İCRA EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Adana'nın çalışkan vizyoner gençlerini saygıyla selamlıyorum. Bugün bir kez daha Adana'dayız. 10 Ağustos'ta buraya gelmiş muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Adana ile Mersin'in de gurur kaynağı olan havalimanımızı bölgenin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakir Paşa'dayız... Hepiniz hoş geldiniz diyorum.

- Bakınız biz Çukurova Havalimanını açtığımızda birileri Şakirpaşa ile ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Akla vicdana sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. Peki ne oldu?

- İddiaların hiçbir geçerliliği olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şakirpaşa açık mı? Açık... Burayı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz... Şakirpaşa eskisinden daha mühim görevleri icra edecek.

"CANIMIZI ORTAYA KOYARAK BAŞARDIK"

- İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıklar, çifte standartların her türlüsünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımız teriyle başardık. Yüreğimizi, yeri geldiğinde canımızı ortaya koyarak başardık.

NECMETTİN ERBAKAN'A SELAM YOLLADI

- Geleceği inşa etmek, yarınla hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni geçmiş yıllarda bunu dert eden şahsiyetlerle şekillendi... Piri Reis, Harezmi ve daha birçok büyüğümüz... Ve merhum Erbakan hocamız... Hayallerini gerçekleştirmek adına ne bedeller ödediler... Ama onlar inandıkları yoldan hiçbir zaman vazgeçmediler. Şunu bilmenizi isterim, bugün bizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi.

"SABOTAJLARA MARUZ BIRAKILDIK"

- Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık, sabotajlara maruz bırakıldık, içeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıkların her türlüsünü gördük.

- Haksızlıklar, çifte standartların her türlüsünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımız teriyle başardık. Yüreğimizi, yeri geldiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık, canımızı ortaya koyarak başardık.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖZDEMİR BAYRAKTAR KATKISI

- Dün biz parasıyla savunma sanayii ürünü satmayan ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bunda katkısı olanlardan birisi de merhum Özdemir Bayraktar'dır... O insansız hava araçlarında çığır açan bir isimdi. Milli teknoloji hamlesinin mihvandarlarındardı...

- Baykar'ın birçok projesinin de fikir babasıydı... Kararlıydı, cesurdu. Yılmadı... Bu başarılarda Özdemir ağabeyin büyük katkısı vardır. Mekanı cennet olsun. İnşallah sizler de bu mücadeleyi daha iyi yerlere taşıyacaksınız.

- Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim, hayallerinizin peşinden gitmeyi bırakmamanızdır. Sabırla inançla hedeflerinize giderken asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız diyen iradesi esir alınmış felaket telalarına kulak asmayın. Unutmayın sabır acıdır, zordur. Türkiye artık eski Türkiye değil... 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil... Ekonomide, teknolojide 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir ülkede yaşıyoruz.

NASRALLAH AÇIKLAMASI

Savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze'deki katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. İsrail'in Gazze saldırıları başlayalı neredeyse 1 yıl oldu. 50 bin kardeşimiz vahşide siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığını oldu. İsrail şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son lideri Heniyye'yi ardından Nasrallah'ı katlettiler.

İsrail saldırılarında can veren kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgede ateşkese her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor.

"BOMBA ATANLAR KADAR O BOMBALARI TEMİN EDENLER DE ORTAKTIR"

İsrail kalkıyor Birleşmiş Milletlere meydan okuyor. 196 ülke herhalde BMÖ Genel Sekreterine sahip çıkacaktır. Ne yazık ki Batılı güçler bu katliam şebekesine destek vermeye devam ediyor. Gazze'ye yağan bombaların kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir oyun kurulmuştur. Bu planın nihai hedefini anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Herkes meselenin Kudüsle, Mescid-i Aksa ile ilgili olduğunu kolayca idrak edecektir.

"NİHAİ HEDEFİN NERESİ OLDUĞUNU BİLMEYEN YOKTUR"

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescid-i Aksa ile, vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vaadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz.

Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.

Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil; tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Kaynak: AA-DHA-İHA