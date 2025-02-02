İsrail Yine Batı Şeria'yı Bombaladı

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki 21 binayı füzelerle bombaladı.

İsrail Yine Batı Şeria'yı Bombaladı

İsrail, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin aksine yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan binaları füzelerle bombaladı. Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Beşir Matahen yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın farklı mahallelerinde yaklaşık 80 dairenin bulunduğu 21 binayı yerle bir ettiğini söyledi.

Filistinli kaynaklar ise, İsrail işgal güçlerinin bu sabahtan itibaren Cenin kampının farklı mahallelerindeki bir dizi binaya patlayıcılar yerleştirmeye başladığını açıkladı.

İsrail'in 13 gündür Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarda 25 Filistini hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladı, yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük hasar verdi.

İsrail'den Kanlı Tuzak! Cenin Mülteci Kampı'nda Evleri Havaya Uçurduİsrail'den Kanlı Tuzak! Cenin Mülteci Kampı'nda Evleri Havaya UçurduDünya

Kaynak: İHA

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