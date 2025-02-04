Suriye Lideri Ahmed Şara Bugün Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

Suriye lideri Ahmed eş-Şara bugün Türkiye'ye geliyor. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşecek.

Suriye Lideri Ahmed Şara Bugün Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından cumhurbaşkanı olarak belirlenen Ahmed eş-Şara Türkiye'ye geliyor. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Suriye’deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar masadaki konular arasında olacak.

Fahrettin Altun, görüşmelerde, geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde durulacağını söyledi.

Altun Şara’nın Türkiye’ye gelişini şöyle duyurdu:

“Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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