Komşular Arasında Gerilim Tırmanmıştı... Trump'ın 'Kanada' Sözlerini Dışişleri Bakanı Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazandığı günden bu güne kadar Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyerek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya 'Vali' diye seslenmiş ve iki ülke arasında gerilim başlatmıştı. Kanada'nın ilhakı için askeri değil ekonomik güç uygulayacağını söyleyen Trump'ın açıklamalarına, Başbakan Trudeau, "Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali cehennemde bir kardan adamın şansından daha düşük. Her iki ülkenin işçileri ve toplulukları, birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlıyor" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Trump'ın tepki çeken açıklamalarının ardından ABD'nin Dışişleri Bakanı dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Kanada’yı eyalet yapmaya yönelik bir müzakereye dahil değiliz" diyen Bakan Rubio, Kanada ile komşu iki ülke olarak kalacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador’da bir ABD televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı’nın statüsü konusundaki görüşlerine destek veren Rubio, "Umuyorum ki o kanal konusunda olması gerektiği gibi, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Panama’nın ortaklaşa çalıştığı, herkesin kullanımına açık, hiçbir yabancı gücün bunu bize karşı kullanıp, içinden geçmemizi engelleme yetkisine sahip olmadığı bir noktaya geri dönebiliriz. Çünkü bunun aksi yıkıcı sonuçlar doğuracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR SEÇENEĞİ DIŞLAMAYACAĞIM"

Sorunun çözümü için masada çok sayıda seçeneğin olduğunu vurgulayan Rubio, "Hiçbir seçeneği dışlamayacağım. Ancak öncelikle, Çinlilerin ve şirketlerinin kanal alanının etkili kontrolünü sürdürmesini kabul edemeyiz. Ve bunun olması gerekiyor. Oldukça nettim ve önümüzdeki günlerde bunu yeniden teyit edecek ek adımlar göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) "suç örgütü" olarak değerlendirdiği ve kapatılması gerektiğini savunduğu hatırlatılan Rubio, USAID’e eleştiriler yöneltti. "Temelde kendilerinin bir ABD hükümet kurumu olmadığına inanan, dışarıda olduklarını düşünen, vergi mükelleflerinin parasını ulusal çıkar için olsun veya olmasın küresel bir hayır kurumu olarak harcadıklarını düşünen bir yapıya dönüştüler" diyen Rubio, "USAID aracılığıyla yaptığımız ve yapmaya devam etmemiz gereken şeyler var. Bunların Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla mı yoksa reforma tabi olmuş bir USAID aracılığıyla mı daha iyi olacağına karar vermemiz gerekecek. Üzerinde çalıştığımız süreç bu" şeklinde konuştu.

"ULUSAL ÇIKAR" VURGUSU

ABD’nin dış yardımları durdurmasının nüfuz konusunda Çin’e karşı bir dezavantaja yol açmayacağını belirten Rubio "Her şeyden önce, bunu artık yapmıyorlar. Yapsalardı, bu alanlarda bizimle rekabet ediyor olurlardı. Ama demek istediğim şu: Bunu yapsalar bile, Çin orada olsun ya da olmasın, ulusal çıkarlarımıza aykırı olan veya ulusal çıkarlarımızı ilerletmeyen şeyleri neden finanse edelim?" diye sordu.

"KANADA İLE KOMŞU KALACAĞIZ"

Sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın ülkenin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Rubio, "Açıkçası, biz Kanada’yı eyalet yapmaya yönelik bir müzakereye dahil değiliz. Bence şu anda odaklandığımız şey, önümüzdeki en önemli konu gümrük vergileri. Bunun onlarla olan ilişkilerimiz üzerinde açık bir etkisi olacak. Hala komşuyuz. Her zaman komşu olacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN AÇIKLAMASI

Rubio, "ABD’nin İran’a azami baskı politikasına geri dönüp dönmeyeceğine" ilişkin bir soruyu da yanıtladı. İran’a ek yaptırım sinyali veren Rubio, "İran’a, faaliyetlerini durdurana kadar daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor. Bu faaliyetler nelerdir? Eninde sonunda bir nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA