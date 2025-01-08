Trudeau, Trump'ın Kanada'yı İlhak Planına Ne Yanıt Verdi?

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Kanada'yı eyalet haline getirme isteğine Kanada Başbakanı Trudeau'dan yanıt geldi. Trudeau, bunun ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

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Trudeau, Trump'ın Kanada'yı İlhak Planına Ne Yanıt Verdi?

Haftalardır Kanada'yı ilhak etmek istediğini ve eyalet haline getirilmesi gerektiğini söyleyen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan yanıt geldi. Dün istifa edeceğini açıklayan Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali olmadığını kaydeden Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını aktardı.

KANADA'YI İLHAK ETME PLANI

Donald Trump, bir süredir Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Trudeau'ya 'Vali' olarak hitap eden Trump, Kanada'nın ABD topraklarına katılması ve eyalet olması gerektiğini söylüyor. Trump, son olarak Kanada'yı ilhak etmek için askeri güç kullanılmayacağını ancak ekonomik güç kullanılacağını ifade etmişti. "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık." diyen Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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