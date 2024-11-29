Demans Hastalığıyla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Ortaya Çıktı: Hollywood'un Vazgeçilmeziydi

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri olumsuz şekilde etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

AFAZİ HASTALIĞINDAN SONRA DEMANS TEŞHİSİ

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla da mücadele etmeye başladı.

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yaparak son durumuna dair sevenlerini haberdar etmeyi sürdürüyor.

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Tallulah ile Scout, babalarının son halini paylaştı.

Willis'in kızı Tallulah babalarıyla çektirdikleri fotoğrafı "En iyi baba" notuyla yayınladı.

“KIZLARIMDAN HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMADIM”

Öte yandan Willis'in 46 yaşındaki eşi Emma Heming, geçtiğimiz haftalarda Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Heming, hastalıkla ilgili "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" şeklinde konuşmuştu.

Willis ile üç kız çocuğu sahibi olan Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

HASTALIĞIN ÖLÜMCÜL TARAFINI KONUŞMAK İSTEMİYOR

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" ifadelerini kullandı. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

“BABALARININ İYİLEŞMEYECEĞİNİ BİLİYORLAR”

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek, bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızının da üvey anneliğini yapıyor.

OTİZM TEŞHİSİ KONULDUĞUNU AÇIKLADI

30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Instagram'dan hastalığı hakkında ilk kez konuşan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" ifadeleriyle durumunu açıklamıştı.

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor. Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

Kaynak: NTV