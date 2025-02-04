Oscar'da Yazdığı Tarih Bir Anda Silindi! Karla Sofia Gascon'un Adaylığı Geri Alınabilir

"Jüri Özel Ödülü" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldığı Cannes Film Festivali'ne damga vuran Emilia Perez filmi, şimdi de Oscar sezonunda fırtınalar estiriyor. Bu yılki Oscar Ödülleri’nde 13 adaylıkla "İngilizce olmayan bir film için en çok adaylık alan film" unvanını alan Emilia Perez'in başrol oyuncusu Karla Sofia Gascon'un başı ise geçmişteki paylaşımlarıyla derde girdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YALANLADI

Jacques Audiard'ın yönetmenliğini yaptığı filmdeki performansıyla Oscar'a aday olan Gascon'un yıllar önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ırkçı, cinsiyetçi, islamofobik ve ötekileştirici ifadeler tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada büyük tepki alan Gascon, CNN International'a göz yaşları içinde açıklama yaparak kendisinin daima insan haklarını savunduğunu söyledi.

'ADAYLIĞI GERİ ALINSIN' KAMPANYASI

Hakkında yalan ve iftiralarla dolu bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren İspanyol oyuncu, kamuoyunu hala inandırabilmiş değil. Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne Gascon'un adaylığının geri alınması için binlerce mail gönderilirken, sosyal medyada da tepkiler dinmek bir yana daha da büyüyor.

Kaynak: Haber Merkezi