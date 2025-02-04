Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?'

Başrollerini Mine Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Kızıl Goncalar’ın son bölümü sosyal medyada gündem oldu. 25 dakikası kesilen dizilen o sahnesi sonrasında seyirci senariste öfke kustu. İşte o sahneler...

Esma Karayel Esma Karayel
Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?'

NOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızıl Goncalar’ın son bölümü sosyal medyada büyük tepki topladı. Bolu faciası nedeniyle dizideki 25 dakikalık yangın sahnesinin kesilmesi ancak Hasna karakterinin yanmış yüzünün ekranda gösterilmesi seyirciyi çılgına döndürdü.

Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?' - Resim : 1

SEYİRCİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı NOW TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar’ın son bölümü seyirciyi çileden çıkardı.

Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?' - Resim : 2

YANMIŞ YÜZÜ TEPKİ TOPLADI

Fenomen dizinin son bölümünde Bolu faciası nedeniyle yangın sahnelerinden 25 dakikalık kısım çıkarıldı. Sahnelerin kesilmesinin ardından ünlü oyuncu Selen Öztürk’ün hayat verdiği Hasna karakterinin yanmış yüzünün sargısının açıldığı sahnenin yayınlanması ise tepki topladı.

Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?' - Resim : 3

25 DAKİKA KESİLDİ

Diziden hassasiyet nedeniyle 25 dakikalık yangın sahnesinin kesilmesi ancak yanmış yüzün ekraa verilmesi sosyal medyaya gündem oldu.

Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?' - Resim : 4

'DUYARINIZ CÜNEYD’E Mİ İŞLİYOR?'

Kızıl Goncalar’a sosyal medyada “Hasna’nın yüzünün yandığını gördüğü sahne toplumsal hassasiyetinize dahil değil mi?”, “Duyarınız sadece Cüneyt sahnelerinde mi işliyor?”, “Böyle bir travma sahnesi yazıldıysa makyajı da daha gerçekçi yapmak gerekirdi” gibi eleştirisel yorumlar yapıldı.

Kızıl Goncalar’da Seyirciyi Çileden Çıkaran Sahne, 'Duyarınız Sadece Cüneyt’e mi İşliyor?' - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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