Grammy Ödülleri'ne Damga Vuran 'Türkiye' Şakası! Tüm Salon Kahkahaya Boğuldu

Müzik sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri, komedyen Trevor Noah'nın sunuculuğunda Los Angeles'ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sunucu Noah'nın, birçok ödüle aday olan ünlü şarkıcı Taylor Swift ile ilgili yaptığı şaka çok konuşuldu.

Türkiye'ye saç ekimi için birçok turistin gelmesine göndermede bulunan komedyen, Taylor Swift'in rekorlar kıran "The Eras Tour" adlı turnesini bu durumla kıyasladı.

'HERKESİ UÇAĞA BİNDİRDİ'

Noah, "Taylor Swift, tarihin en büyük turnesini tamamladı. Taylor Swift yalnızca rekorları kırmakla kalmadı, Türkiye’ye saç ektirmeye giden insanlardan daha fazla Amerikalıyı seyahat ettirdi. Herkes onu görmek için uçağa bindi" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi