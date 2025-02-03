Mine Tugay Hastanelik Oldu, 'Korkunç Bir Ağrı' Diyerek Hastalığını Duyurdu
Geçen hafta grip salgını nedeniyle hastanelik olan ünlü oyuncu Mine Tugay yeniden hastanelik oldu. Tugay bu kez kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığını duyurarak “Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi” dedi.
ATV ekranlarının yeni dizisi Can Borcu ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Mine Tugay, geçen hafta maskeli bir paylaşım yaparak öksürük krizi sonrasında hastanelik olduğunu duyurmuştu.
Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Tugay, “Nasıl bir hastalık bu yahu, bir haftadır bitik haldeyim” demiş, hayranlarını korkutmuştu. Güzel oyuncu hastalığı sonrasında sevenlerini de salgına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR
Tugay, bu hafta yeniden hastanelik oldu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeniden rahatsızlandığını duyuran Tugay, bu kez de kaburgasından dolayı hastanelik oldu. Tugay, paylaşımında şunları söyledi: Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız.
Kaynak: Haber Merkezi