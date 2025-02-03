Bakanlıktan Turabi'nin Şarkısı İçin Flaş Talep
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler yer aldığı ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini istedi.
Alınan bilgiye göre, Bakanlık özel bir televizyon kanalında katıldığı yarışma programı ile ünlenen Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerin yer alması dolayısıyla harekete geçti.
ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLDİ
Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet siteleri ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etti.
Kaynak: İHA
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