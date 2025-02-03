Ferdi Tayfur’un Yeğeninden Büyük Vefa, 'Tüm Sevenlerine Duyurulur' Dedi ve Tarih Verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan arabeskin güçlü sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini büyük bir üzüntüye boğarken, cenazesine binlerce hayranı akın etti.

Ferdi Tayfur’un cenazesine katılan kızı Tuğçe Tayfur ve akrabaları arasında yaşanan gerilim ise günlerce konuşuldu. Babası ile mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından “Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim” açıklamasını yaptı.

Ünlü sanatçının ölümünün ardından 1 ay geçti. Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, Tayfur’un ölümünün 40. gününde mevlit okutulacağını duyurdu.

40'I İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Gözalıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'inde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi