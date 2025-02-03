2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Shakira, Doechii, Lady Gaga, Beyonce gibi isimler geceden ödülle ayrıldı. St. Vincent ise geceyi üç ödülle kapattı.

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2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler

Müzik dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen Grammy Ödülleri Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da gerçekleşti. Bu yıl Charli XCX, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar ve Beyonce adaylıklarıyla başı çekti.

Geçtiğimiz yıl "En İyi Afrika Müziği Performansı", "En İyi Alternatif Caz Albümü" ve "En İyi Pop Dans Kaydı" olmak üzere üç yeni kategori eklenmişti.

Recording Academy'e (Kayıt Akademisi) kayıtlı 13 bin şarkıcı, bestekar, yapımcı, ses mühendisi ve diğer sektör çalışanları tarafından seçilen Grammy ödülleri sahiplerini buldu.

2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler - Resim : 1

Beyonce, Cowboy Carter isimli albümüyle en iyi Country müzik ödülünün sahibi oldu.

3 ÖDÜLLE AYRILDI

St. Vincent imzalı Broken Man iyi rock şarkısı olurken en iyi rock albümü ise Rolling Stones'un Hackney Diamonds isimli albümü oldu.

En iyi alternatif müzik albümünün kazananı All Born Screaming ile St. Vincent olurken, en iyi alternatif müzik performansı ödülünün kazananı ise Flea ile St. Vincent oldu.

2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler - Resim : 2

SHAKIRA VE BEATLES ÖDÜL KAZANDI

En iyi Latin pop albümünün kazananı ise Shakira olurken en iyi rock performansı ödülünü The Beatles, Now and Then ile kazandı.

ÜÇÜNCÜ KADIN OLDU

Sabrina Carpenter, "Short n' Sweet" isimli albümle en iyi pop albümü ödülünü kazanırken, Doechii ise "Alligator Bites Never Heal" ile en iyi rap albümünü aldı. Doechii, en iyi rap albümü ödülü alan üçüncü kadın sanatçı oldu.

İşte 2025 Grammy Ödülleri'ne damga vuran isimler:

Yılın Kaydı
Kendrick Lamar - Not Like Us

Yılın Albümü

Kovboy Carter - Beyoncé

Yılın Şarkısı
Not Like Us - Kendrick Lamar

En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan

Yılın Prodüktörü
Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı
Sabrina Carpenter - Espresso

En İyi Pop İkilisi
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

En İyi Pop Vokal Albümü
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Justice & Tame Impala - Neverender

En İyi Dans Pop Kaydı
Charli XCX - Von Dutch

En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü
Charli XCX - Brat

En İyi Remiks Kaydı
Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

En İyi R&B Performansı
Muni Long - Made for Me (Live on BET)

En İyi Geleneksel R&B Performansı
Lucky Daye - That’s You

En İyi R&B Şarkısı
SZA - Saturn

En İyi İlerici R&B Albümü
Avery*Sunshine - So Glad to Know You

NxWorries - Why Lawd?

En İyi R&B Albümü
Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

En İyi Rap Performansı
Kendrick Lamar - Not Like Us

En İyi Melodik Rap Performansı
Rapsody Featuring Erykah Badu - 3:AM

En İyi Rap Şarkısı
Kendrick Lamar - Not Like Us

En İyi Rap Albümü
Doechii - Alligator Bites Never Heal

En İyi Country Solo Performansı
Chris Stapleton - It Takes a Woman

En İyi Country İkili/Grup Performansı
Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted

En İyi Country Şarkısı
Kacey Musgraves - The Architect

En İyi Country Albümü
Beyoncé - Cowboy Carter

En İyi Americana Performansı
Sierra Ferrell - American Dreaming

En İyi Latin Pop Albümü
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

En İyi Urban Müzik Albümü
Residente - Las Letras Ya No Importan

En İyi Meksikan Albümü
Carín León - Boca Chueca, Vol. 1

En İyi Afrika Müzik Performansı
Tems - Love Me JeJe

En İyi Global Müzik Albümü
Matt B & Royal Philharmonic Orchestra - Alkebulan II

En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü
Hans Zimmer - Dune: Part Two

En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı
Jon Batiste - It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)

En İyi Müzik Video
Kendrick Lamar - Not Like Us

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Kaynak: Haber Merkezi

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