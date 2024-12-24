Survivor Eski Şampiyonu Turabi’den Acun Ilıcalı İtirafı! Yarışmacı Kadrosunda Neden Yok? Açıkladı, ‘Olur da Ulaşırsanız Söyleyin…’

1 Ocak itibariyle ekranlardaki yerini alacak olan, reyting rekorları kıran Survivor 2025, heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

NEDEN BU SEZON YOK?

Kadroda Survivor’un pek çok eski yarışmacı yer alırken, eski şampiyon Turabi’nin olmaması dikkat çekmişti. Turabi, bu sezon yarışmada neden olmadığını açıkladı.

EXATLON'DA ORTAYA ÇIKTI

All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak olan Survivor 2025, şimdiden konuşulmaya başlandı. Survivor denince ilk akla gelen isimlerden Turabi'nin yeni kadroda olmayışı sosyal medyada gündem olurken Turabi’nin Almanya Exatlon'da yarıştığı ortaya çıktı.

ACUN ILICALI’YA MANİDAR GÖNDERME

Survivor ile ilgili açıklama yapan Turabi, bu sezon yarışmaya katılmayacağını, önümüzdeki sezonlarda mutlaka katılacağını söyledi. Turabi, gelecek sezonlarda yarışmaya katılabilmesi için ise Acun Ilıcalı'nın kendisinin engellerini kaldırması gerektiğini söyledi.

“BENİ ÇALDIRIP KAPATSIN BEN ARARIM”

Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Survivor’ı almaya geleceğim. Tabi Acun abi engellerimi kaldırıp benimle görüşürse. İsmini yazdığım günden beri ulaşamıyorum kendisine. Olur da ulaşırsanız lütfen iletin kendisine. Beni bir çaldırıp kapatsın ben onu ararım.

Kaynak: Haber Merkezi