Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesinin ardından gözyaşları içinde isyan eden Selena Gomez, hükümetin hedefi oldu. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, doğrudan Gomez'e seslenilerek hükümetin göçmen politikası savunuldu.

Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı

Dünyanın en ünlü kadınlarından biri olan 32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde yaptığı açıklama sonrası Beyaz Saray ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi haline geldi.

Ailesi Meksika asıllı olan ABD'li yıldız, göçmen hakları ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan, bu konuda farkındalık yaratmak için Netflix'te yayınlanan "Undocumented" belgeselinin yapımcılığını üstlenen biri olarak biliniyor. Yeni Trump yönetiminin göreve geldiği andan itibaren göçmenlere karşı saldırgan tutumuna da tepki gösteren ilk isimlerden olan Gomez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı - Resim : 1

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ağladığı görülen Gomez, sınır dışı edilen Meksikalı göçmenler için "Bütün halkım, çocuklarla birlikte saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm, keşke bir şeyler yapabilseydim ama yapamıyorum. Her şeyi deneyeceğim, söz veriyorum” derken, gelen tepkiler üzerine videoyu silerek "Görünüşe göre insanlara empati göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok ABD'liden "suçlu göçmenleri" savunduğu için tepki gören Selena Gomez'e bizzat Beyaz Saray'dan da tepki geldi. Beyaz Saray'ın resmi X hesabından paylaşılan videoda, yasa dışı göçmenler tarafından öldürülen üç kişinin annelerinin açıklamaları verilerek, ünlü şarkıcının hesabı etiketlendi.

'KIZLARIMIZ İÇİN AĞLAMADINIZ'

"Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray ve Rachel Morin yasa dışı yabancılar tarafından öldürüldü. Cesaretli annelerinin Selena Gomez'e ve sınırlarımızı güvence altına almaya karşı çıkanlara söyleyecek bir şeyleri var" notuyla yayınlanan videoda şu ifadeler yer aldı:

Öldürülen Jocelyn Nungaray'ın annesi Alexis Nungara: Bu videonun gerçek olduğuna inanmak zor. Çünkü o bir oyuncu. Kızım çocuktu. Buraya kaçak gelen insanlar yüzünden ölen çok sayıda çocuk var.

Kayla Hamilton'un annesi Tammy Nobles: Kimin için ağladığını bilmiyorsun. Peki ya bu kaçak göçmenler tarafından vahşice öldürülen, tecavüze uğrayan, dövülen çocuklarımız? Kızlarımız için ağlamadılar.

Rachel Morin'in annesi Patty Morin: Bunun insanları kandırmak ve kanunsuzluğa karşı sempati toplamak için bir hile olduğunu düşünüyorum. Biz anneler dışında çocuklarımız için hiç kimse ayağa kalkmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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