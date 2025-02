Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı

Dünyanın en ünlü kadınlarından biri olan 32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde yaptığı açıklama sonrası Beyaz Saray ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi haline geldi.

Ailesi Meksika asıllı olan ABD'li yıldız, göçmen hakları ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan, bu konuda farkındalık yaratmak için Netflix'te yayınlanan "Undocumented" belgeselinin yapımcılığını üstlenen biri olarak biliniyor. Yeni Trump yönetiminin göreve geldiği andan itibaren göçmenlere karşı saldırgan tutumuna da tepki gösteren ilk isimlerden olan Gomez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda ağladığı görülen Gomez, sınır dışı edilen Meksikalı göçmenler için "Bütün halkım, çocuklarla birlikte saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm, keşke bir şeyler yapabilseydim ama yapamıyorum. Her şeyi deneyeceğim, söz veriyorum” derken, gelen tepkiler üzerine videoyu silerek "Görünüşe göre insanlara empati göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok ABD'liden "suçlu göçmenleri" savunduğu için tepki gören Selena Gomez'e bizzat Beyaz Saray'dan da tepki geldi. Beyaz Saray'ın resmi X hesabından paylaşılan videoda, yasa dışı göçmenler tarafından öldürülen üç kişinin annelerinin açıklamaları verilerek, ünlü şarkıcının hesabı etiketlendi.

Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray, and Rachel Morin were murdered by illegal aliens.



Their courageous mothers had something to say to @SelenaGomez and those who oppose securing our borders. Watch ⬇️ pic.twitter.com/KfsqQGwhqj