Fragman Sahnesi Tepki Çekmişti: Kızıl Goncalar Neden İki Haftadır Yayınlanmıyor?

Fragman sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturan NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, iki haftadır ekrana gelmiyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeninin yayın takvimindeki gecikme olduğu belirtildi.

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Fragman Sahnesi Tepki Çekmişti: Kızıl Goncalar Neden İki Haftadır Yayınlanmıyor?

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, NOW TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, son iki haftadır ekranlarda yer almıyor. Dizinin 13 Ocak 2025 Pazartesi günü de yayınlanmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, yayın takvimindeki bu gecikmenin nedeni yılbaşı tatili ve çekim programındaki değişiklikler.

Dizinin yeni bölümü, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Fragman Sahnesi Tepki Çekmişti: Kızıl Goncalar Neden İki Haftadır Yayınlanmıyor? - Resim : 1

TEPKİ ÇEKEN FRAGMAN SAHNESİ

Kızıl Goncalar dizisinin 34. bölüm fragmanında, "Birgül" karakterinin türbanını çıkarıp ateşe atmaya çalıştığı sahne, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Tepkiler üzerine bu sahne fragmandan çıkarıldı.

Dizinin yapım şirketi Gold Film, konuya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Fragmanda yer alan sahneler yanlış anlaşılmıştır. Türbanın ateşe atıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bölümde böyle bir olay kesinlikle yer almamaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi

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