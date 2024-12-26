Türkiye Bu Hafta Ne İzledi? İşte Netflix'te En Çok İzlenen Diziler

Box Office Türkiye, geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye'de (16-22 Aralık) en çok izlenen dizileri açıkladı. Platformun izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listenin zirvesinde "La Palma" var.

1- La Palma

La Palma'da tatil yapan Norveçli bir aile, genç bir araştırmacının yaklaşan bir volkanik patlamanın endişe verici işaretlerini keşfetmesiyle felaketle karşı karşıya kalır.

2- Asaf

Sıradan bir şoför olan Asaf, eşi ve oğlundan ayrıldıktan sonra hayatını yeniden düzene sokmanın bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Talihsiz bir trafik kazasının ardından yanlış insanlarla karşılaşır ve kendisini gizemli bir dünyanın içinde bulur.

3- 1992

Kocası bir patlamada öldükten sonra yas tutan bir dul kadın ve tekinsiz bir eski polis, Sevilla Expo '92 ile uğursuz bağları olan bir dizi cinayeti araştırır.

4 - Yüzyıllık Yalnızlık

Zamansız bir kasaba olan Macondo'da, Buendía ailesinin yedi nesli aşk, unutulmuşluk ve geçmişlerinin -ve kaderlerinin- kaçınılmazlığı arasında gezinir.

5- When the Phone Rings

Yükselen bir politikacı ve dilsiz karısının gergin evliliği, bir fidyeciden gelen telefonun hayatlarını alt üst etmesinin ardından çözülmeye başlar.

6- Black Doves

Bir politikacının karısı kılığına giren bir casus, sevgilisinin öldürüldüğünü öğrenince eski bir suikastçı arkadaşı da ona katılarak gerçeği ve intikamı aramaya başlar.

7- The Madness

Bir medya uzmanı, Poconos ormanlarının derinliklerinde bir cesede rastlayınca, kendisini azılı bir beyaz üstünlükçünün cinayetiyle suçlanırken bulur.

8- Virgin River (Sezon 6)

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen pratisyen hemşire, Los Angeles'tan Kuzey Kaliforniya'daki ücra bir kasabaya taşınır. Burada onu çeşitli sürprizler beklemektedir.

9- Erşan Kuneri (Sezon 2)

Bir retrospektif mockumentary'de, günümüz Erşan Kuneri'si, erotik sinemanın üretken öncülerinden biri olarak hayatını ve çalışmalarını gözden geçiriyor.

10- Kafes

Profesyonel olma hayalleri kuran genç bir dövüşçü, beklenmedik bir karşılaşma ona büyük bir şans ve acımasız bir rekabet getirene kadar görünmek için mücadele eder.