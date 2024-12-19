Netflix Verileri Açıklandı: Türklerin En Çok İzlediği Diziler Belli Oldu
Box Office Türkiye, 9-15 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizileri listeledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Box Office Türkiye tarafından hazırlanan verilerde Türkiye’deki kullanıcıların en çok tercih ettiği diziler belli oldu. 9-15 Aralık haftasını kapsayan verilerde, listenin başındaki dizi dikkat çekti. İşte o liste…
NETFLİX TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
10- The Empress (Sezon 2)
9- Kafes
8- Erşan Kuneri (Sezon 2)
7- 1992
6- The Madness
5- When the Phone Rings
4 - Yüzyıllık Yalnızlık
3- Black Doves
2- La Palma
1- Asaf