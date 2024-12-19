Netflix Verileri Açıklandı: Türklerin En Çok İzlediği Diziler Belli Oldu

Box Office Türkiye, 9-15 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizileri listeledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Netflix Verileri Açıklandı: Türklerin En Çok İzlediği Diziler Belli Oldu - Resim: 1

Box Office Türkiye tarafından hazırlanan verilerde Türkiye’deki kullanıcıların en çok tercih ettiği diziler belli oldu. 9-15 Aralık haftasını kapsayan verilerde, listenin başındaki dizi dikkat çekti. İşte o liste…

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Netflix Verileri Açıklandı: Türklerin En Çok İzlediği Diziler Belli Oldu - Resim: 2

NETFLİX TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

10- The Empress (Sezon 2)

9- Kafes

8- Erşan Kuneri (Sezon 2)

7- 1992

6- The Madness

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Netflix Verileri Açıklandı: Türklerin En Çok İzlediği Diziler Belli Oldu - Resim: 3

5- When the Phone Rings

4 - Yüzyıllık Yalnızlık

3- Black Doves

2- La Palma

1- Asaf

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