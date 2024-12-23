Özlem Gürses'ten Ev Hapsinde İlk Program: Yayına Bu Sözlerle Başladı...

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

PROGRAMI EVİNDEN YAPTI

Savcılık tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen Gürses, Sözcü TV'nin Para Politika programını evinden yapmaya başladı.

Gürses yayına şu sözlerle giriş yaptı:

"Yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni haberler, gündemler, manşetler, liyakatli konuklarımla Para Politika'da yine enerjimizle işimizin başındayız. Ahlaklı, onurlu bir şekilde; eşit, adil bir bakış açısıyla işimizi yapmaya devam ediyoruz.

Bu ekran Sözcü TV, Türkiye'nin merkez medyası... Her zaman olduğu gibi bütün seslere ve renklere açık bir yayıncılık anlayışıyla, kimseyi incitmeden, ama haberimizi ve hakikati söylemekten asla geri durmadan ekranlardayız. Geçen 48 saat içinde bana, kanalıma, işime, çizgimize verdiğiniz vicdanlı, insani, samimi destek için hepinize teşekkür ederim."

ELEKTRONİK KELEPÇELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ev hapsi cezası nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takılan Özlem Gürses, dün akşam sosyal medya hesabından televizyon izlediği anları paylaştı. Gürses, ayağındaki elektronik kelepçeyi de takipçilerine gösterdi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Sözcü