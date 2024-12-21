Yeni Yaşam'a Bir Kez Daha Erişim Engeli

Yeni Yaşam Gazetesi'nin internet sitesine erişim 7. kez engellendi. Erişimin engellenmesinin ardından, gazeteden açıklama geldi.

Yeni Yaşam'a Bir Kez Daha Erişim Engeli

Daha önce 6 kez erişimin engellendiği Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine bir kez daha erişim engeli getirildi.

Siteye girmeye çalışanlar, “yeniyasamgazetesi7.com, 20/12/2024 tarihli ve 2024/9162 D. İş Sayılı Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” uyarısıyla karşılaştı.

Gazetenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Gazetemiz Yeni Yaşam'ın internet sitesi 7’nci kez erişime engellendi. Yayınımıza http://yeniyasamgazetesi8.com üzerinden devam ediyoruz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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