Türkiye 2024'te En Çok Onu Merak Etti: Narin Cinayeti Listenin Başında
Google, her yılın sonunda en çok aratılan kelimeleri yayınlarken, Türkiye'de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 2024'te Türkiye'de en çok aratılanlar Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' oldu.
2024 yılının sonuna gelinirken, her yıl dünyada en çok aranılan kelimeleri paylaşan Google, bu yılın sonuçlarını da açıkladı. Türkiye’nin 2024’teki arama trendleri listesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye’de en çok aranılan ilk 5 kelime, 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' oldu.
Mabel Matiz imzalı, Zeynep Bastık’ın seslendirdiği ‘Lan’ şarkısı Google’da en çok aranılan şarkı olurklen, dizilerde 'Gaddar' ve 'Kızıl Goncalar' ve 'İnci Taneleri' başı çekti.
İşte, 2024’te Türkiye’de en çok aratılanlar:
Aramalar
1. Euro 2024
2. Narin
3. Türkiye maçı
İsimler
1. Osimhen
2. Merih Demiral
3. Ferdi Kadıoğlu
Kaybettiklerimiz
1. Narin
2. Metin Arolat
3. Efe Deprem
Diziler
1. Gaddar
2. Kızıl Goncalar
3. İnci Taneleri
Tarifler
1. Dubai çikolatası
2. Palamut
3. Soğuk kahve
Şarkı Sözleri
1. Lan Şarkı
2. Sana El Pençe Durmam
3. Gemileri Yakarım Şarkı
Oyuncular
1. Hazar Ergüçlü
2. Gamze Özçelik
3. Kadir İnanır.