Narin Güran Cinayeti Davasında Savcı Mütalaasını Sundu: İstenen Cezalar Belli Oldu

8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın cinayet davasında savcı, esas hakkındaki mütaalasını sundu. Savcı, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.

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Narin Güran Cinayeti Davasında Savcı Mütalaasını Sundu: İstenen Cezalar Belli Oldu

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Narin Güran cinayeti davasında savcı, esas hakkındaki mütaalasını dosyaya sundu.

Narin Güran Cinayeti Davasında Savcı Mütalaasını Sundu: İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 1

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında savcı 'iştiraken kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Davanın 2. duruşması 26 Aralık Perşembe günü görülecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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