Rojin'in Şüpheli Ölümünde Yeni Delil: Bedeninde İki DNA Örneği Bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

SORU İŞARETLERİ AYDINLATILMADI

Rojin, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) otopsi raporuna göre suda boğularak öldü. Ancak cansız bedeninin kaç gün suda kaldığı, dışardan bir müdahale olup olmadığı ve vücudundaki darbe izlerinin nasıl olduğu gibi sorular cevapsız kaldı.

Kızının ölümünün aydınlatılması ve ihmallerin üzerinin kapatılmaması için mücadele veren baba Nizamettin Kabaiş yeni bilgiler verdi.

TELEFON ÇÖZÜLEMEDİ

Baba Kabaiş, kızı Rojin’in telefonu daha tam çözülemediğini söyledi. Daha önce basına sızan Rojin’in “Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?” gibi internet aramalarının telefon daha çözülmeden nasıl basına sızdığı da merak konusu.

'İKİ DNA' İDDİASI

Baba Kabaiş, "Rojin'in bedeninde iki DNA örneği bulunduğunu" açıkladı.

Ayrıca kızının intihar etmediğinin bir kez daha altını çizen acılı baba, "Kimse bana intihar olduğunu söylemesin. Ben sahipsiz bırakılırsam nasıl güçlü olacağım” dedi.

Kaynak: T24