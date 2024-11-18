Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan gidip 25 Eylül’de yurda yerleşti. 27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 1

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 2

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 3

Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntüleri çekerek sohbet ediyor.

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 4

Beraber nohut yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 5

Rojin ise bulundukları yerin uygun olmadığını, diğer tarafın manzarasının daha güzel olduğunu, Van Gölü’nün gözüktüğünü ifade ediyor.

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti - Resim : 6

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Kaynak: DHA

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